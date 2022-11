La enfermedad por la que Chris Hemsworth considera alejarse de la actuación

"Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: 'Oh, Dios, todavía no estoy listo para hacerlo'", dijo a Vanity Fair. "Y luego empiezas a hablar de niños y familia y decía: 'Oh, Dios mío, están envejeciendo, están creciendo y sigo abofeteando otra película encima de otra película', Antes de que te des cuenta, tienen 18 años y se han mudado de casa, y me perdí la ventana".

Chris compartió que eso "realmente desencadenó algo en mí para querer tomarme un tiempo libre".

Pero, ¿cuándo comenzará su cambio de ritmo? Chris explicó que ha estado cumpliendo con sus obligaciones contractuales antes de terminar Limitless.