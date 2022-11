Harry Styles y Olivia Wilde terminaron tras 2 años juntos

En una entrevista de diciembre de 2020 con Vogue, la actriz recordó cómo ella y la diseñadora de vestuario de la película, Arianne Phillips, "hicieron un pequeño baile de la victoria" cuando se enteraron inicialmente de que Harry se había sumado al proyecto, que también dirigió Olivia.

Describiendo al ex One Direction como un hombre "verdaderamente desprovisto de cualquier rastro de masculinidad tóxica" con una "apreciación real por la moda y el estilo", dijo Olivia en ese momento, "Estoy muy agradecida de que esté tan entusiasmado con ese elemento del proceso, a algunos actores simplemente no les importa".