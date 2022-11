Videos relacionados : Finneas reacciona a la nueva relación de su hermana Billie Eilish con Jesse Rutherford

Finneas y Billie Eilish son los hermanos más unidos de la industria del entretenimiento, pero recientemente un nuevo elemento se añadió en sus vidas...

Apenas unas semanas después de que la cantante de "Bad Guy" hiciera oficial su romance con el músico Jesse Rutheford en la alfombra roja, su hermano mayor está expresando cómo se siente al respecto:

"Escucha, mientras ella sea feliz", le dijo a E! News en un evento de GQ para su edición de Hombres del año, este 17 de noviembre, "Estoy feliz".

Los comentarios del cantante de "Love Is Pain" se producen dos semanas después de que Billie y el intérprete de The Neighborhood hicieran su debut en la alfombra roja en la 11ª Gala Anual de Arte + Cine de LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles el 5 de noviembre, donde usaron pijamas de diseñador a juego.

Para el evento, la cantante de "Happier Than Ever" usó un crop top y una falda larga con una abertura adornada con encaje. Combinó el atuendo con una bata que llegaba hasta el suelo, sandalias con plataforma, guantes transparentes y un antifaz en la parte superior de la cabeza, todos con el monograma del logotipo de Gucci. Jesse complementó a la perfección su look con un conjunto de ropa de seda, que incluía una camisa abotonada y pantalones a juego, completando el look con un par de zapatillas Gucci.