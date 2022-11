Travis Barker reflexiona sobre el proceso de fertilización in vitro de Kourtney Kardashian

"Realmente afectó mi salud y mentalmente", explicó en el episodio del 4 de octubre del podcast Not Skinny But Not Fat. "Las hormonas. La medicación. Tienen que ponerte a dormir cada vez. Sé que es para mucha gente, pero no para mí".

Sin embargo, la mujer de 43 años dijo que sentía que la presionaban para que se sometiera a la FIV debido a su edad.

"Sentí que nos empujaron a hacer FIV", admitió Kourtney. "Si miras en línea, dice que si tienes más de 40 años, ve de inmediato a un médico de FIV. Así que me sentí un poco presionada".