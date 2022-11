Blake Lively te hará llorar con este conmovedor discurso dedicado a Ryan Reynolds

El discurso de Blake se produce dos meses después de que debutara con su barriguita en la Forbes Power Women's Summit. Durante el evento del 15 de septiembre, la actriz de Age of Adaline señaló con descaro, "Simplemente me gusta crear. Ya sea hornear, contar historias, negocios o humanos, realmente me gusta crear".

Y mientras la pareja, que se casó en septiembre de 2012, se prepara para dar la bienvenida a un cuarto hijo, Ryan, que recibirá el People's Icon Award el 6 de diciembre, recientemente compartió con E! News si el bebé No. 4 será "más fácil" para él y Blake.