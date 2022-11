NBCUniversal International Networks Latin America presentó su UPFRONT 2023 con un despliegue de estrellas

La aclamada actriz mexicana Kate del Castillo ("La Reina del Sur"), Laura Londoño ("Café con Aroma de Mujer"), Carmen Villalobos ("Café con Aroma de Mujer"), Guy Ecker ("El Señor de los Cielos"), Mabel Moreno ("Café con Aroma de Mujer", "La Reina del Flow"), Zach Smadu ("Family Law"), Jewel Staite ("Family Law"), Daniel Kiry ("Chicago Fire"), Glenn Shepard ("Below Deck Sailing Yacht"), Alexia Nepola ("The Real Housewives of Miami"), Odelya Halevi ("Law & Order"), Erika de la Vega ("Ojos de Mujer"), Chiky Bom Bom ("Ojos de Mujer"), Carla Medina ("Ojos de Mujer"), Carmen Aub ("El Señor de los Cielos", "Con Carmen"), Victoria White (̈"Buscando a Frida"), Ximena Herrera ("Buscando a Frida"), Diego Escalona ("La Suerte de Loli"), Bernardo Flores ("La Doña"), Gisela Abourmrad ("La Suerte de Loli"), Diego Soldano ("La Doña") y Vanessa Claudio, quien debutó como la nueva host de alfombras rojas de E! Entertainment, fueron sólo algunos de los grandes protagonistas de la noche.

Mientras que la aclamada banda musical internacional, CNCO sorprendío a todos los asistentes con una increíble presentación en VIVO de sus más recientes éxitos.