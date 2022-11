La conmovedora reacción de Chiquis Rivera al descubrir que ganó en los Latin Grammys

Fue gracias a su disco "Abeja Reina", que la hija de la Jenni Rivera logró el reconocimiento de su trayectoria en el mundo de la música y su reacción fue inmejorable.

La cantautora se arrodilló y agradeció a Dios por este premio, mientras su equipo se emocionaba con la noticia y la felicitaba con cálidos abrazos.

"No me cansó de decirlo y no me cansaré de decir lo bueno que es Dios, todo, todo, ha valido la pena y gracias a él, si me he caído, y me he levantado. Gracias a la gente que me apoya", dijo cuando se enteró de la nominación a los Latin Grammy.