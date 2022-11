Kourtney Kardashian revela la verdadera razón por la que besa a Travis Barker con lengua

E incluso cuando los dos no se están tocando con pasión, Kourtney elogió a la estrella de rock por estar siempre a su lado, especialmente cuando no se siente de la mejor forma.

En el episodio del 6 de octubre de la serie de Hulu, ella habló sobre los efectos secundarios de la FIV cuando intentaban expandir su familia a principios de este año.

"Mi cuerpo ha cambiado, pero fueron todas las hormonas que me pusieron los médicos", detalló. "Me ha costado mucho llegar al punto de sentirme realmente cómoda y feliz con los cambios. Me gusta tanto en mi cuerpo más grueso".

Kourtney señaló que tener un esposo que la apoya la ha hecho amar la piel en la que se encuentra.

"Él me ha ayudado a aceptar realmente los cambios y, de hecho, hasta el punto en que amo los cambios ahora", agregó. "Quiero decir, todos los días, Travis dice, 'Eres perfecta'. Si hago una queja, me dice, 'Eres perfecta. Estás tan bien... Nunca has estado mejor'".