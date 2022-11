Candace Cameron Bure rompe el silencio sobre sus comentarios de los “matrimonios tradicionales”

Lee la declaración completa de Candace a continuación:

"Me gustaría abordar mis comentarios sobre la programación de Great American Family como se informó en el Wall Street Journal. Todos los que me conocen saben sin lugar a dudas que tengo un gran amor y afecto por todas las personas. Me rompe absolutamente el corazón que alguien piense que intencionalmente querría ofender y lastimar a alguien. Me entristece que los medios a menudo busquen dividirnos, incluso en torno a un tema tan reconfortante y alegre como las películas navideñas. Pero, dado el clima tóxico en nuestra cultura en este momento, no debería sorprenderme. Necesitamos la Navidad más que nunca.

Soy una cristiana devota. Lo que significa que creo que todo ser humano lleva la imagen de Dios. Por eso, estoy llamado a amar a todas las personas, y lo hago. Si me conoces, sabes que soy una persona que ama con fiereza e indiscriminadamente. Mi corazón anhela construir puentes y acercar a las personas un paso más a Dios, amar bien a los demás y ser simplemente un reflejo del enorme amor de Dios por todos nosotros.

A los miembros de los medios de comunicación responsables de aprovechar esta oportunidad para avivar las llamas del conflicto y el odio, tengo un mensaje simple: los amo de todos modos. A los que odian lo que valoro y me atacan por internet: los amo. A los que han intentado asesinar mi carácter: los amo. A todos los que lean esto, de cualquier raza, credo, sexualidad o partido político, incluidos aquellos que han tratado de intimidarme con insultos, los amo.

Durante mucho tiempo he querido encontrar un hogar para más programación basada en la fe. Estoy agradecida de ser una parte integral de una red joven y en crecimiento. También expresé en mi entrevista, que no se incluyó, que personas de todas las etnias e identidades han contribuido y seguirán contribuyendo a la red de gran manera, tanto delante como detrás de la cámara, lo cual animo y apoyo plenamente. Nunca me ha interesado hacer proselitismo a través de mis narraciones, sino celebrar la grandeza de Dios en nuestras vidas a través de las historias que cuento.

El Dios al que servimos es un Dios tremendamente creativo y amoroso. Él no solo capturó una pequeña parte de mi corazón, Él ha capturado todo mi corazón. Él se verá reflejado en todo lo que haga y diga, en mi familia, mi trabajo y mis interacciones con personas de todos los ámbitos de la vida, el amor de Dios y la compasión de Dios están al frente y al centro. Todo eso proviene del AMOR que Dios mismo derramó sobre la humanidad cuando entregó el regalo de la alegría y el perdón en la primera mañana de Navidad hace 2000 años. Es por eso que amo las historias navideñas y compartir la verdadera alegría y la verdadera paz con millones de personas en todo el mundo. Y con la única motivación del amor puro, espero que se unan a mí para compartir la esperanza de Dios para todo el mundo en esta temporada navideña. Llámalo mi deseo de Navidad".