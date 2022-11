Así es la increíble casa de la Selección Argentina en Qatar ¡Mírala!

¿Estamos ante el último Mundial de la carrera de Messi?

En octubre, durante una entrevista con En primera persona (Star+), el titular del Paris Saint-Germain habló al respecto. Para los que aún tienen esperanzas, lamentablemente confirmó : "Sí, seguramente sí".

Al hablar sobre el favoritismo hacia Argentina para ser campeón, dijo: "No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita".