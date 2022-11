Kim Kardashian reveló que el bebé de Khloé Kardashian no tenía nombre cuando llegó a casa

Ella dijo en el estreno de la segunda temporada, que se emitió el 22 de septiembre, "Esos son realmente los únicos nombres que he estado mirando".

En julio, un representante de Khloé le confirmó a E! News que la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el jugador de la NBA estaban esperando su segundo hijo juntos a través de un vientre sustituto. "Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", señaló el representante en un comunicado. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".