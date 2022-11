Enrique Guzmán se defiende de las acusaciones de homicidio de Frida Sofía

"Me da asquito cuando dice, 'Es que es familia'. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa(...) Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada", dijo Frida Sofía en recientes audios.

Al respecto, el cantante de "La Plaga" desvalorizó las palabras de Frida Sofía al considerar que está "descompuesta":

"Es absurdo declarar algo sobre eso. No tengo nada que decir. Si cree que con eso va a ser feliz, pues que sea feliz", dijo en "Hoy" y añadió que su nieta no está bien: "Eso es lo único que se le puede desear (bendiciones) porque ella tiene algo descompuesto en algún lado".