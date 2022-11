Kylie Jenner te dejará sin aliento con este impactante tocado de joyas y su sensual vestido tipo corsé

Kylie Jenner dominó la alfombra roja con su último momento de moda.

La estrella de The Kardashians hizo una aparición deslumbrante en la noche de apertura de la exposición Thierry Mugler: Couturissime el 15 de noviembre no con uno, sino dos looks supremos. Para la alfombra roja en el Museo de Brooklyn, Kylie impactó con un atrevido vestido negro sin tirantes de la colección de alta costura otoño/invierno 1995 del difunto diseñador.

La creación vintage presentaba el escote escultural característico de Thierry con un corpiño de corsé y una falda de cola de pez adornada con lentejuelas y plumas para darle más fuerza. Los accesorios de Kylie también le dieron un toque glamoroso, ya que combinó el vestido con guantes emplumados y un tocado arquitectónico adornado con diamantes que protegía su elegante moño.