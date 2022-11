Exclusiva: Dixie D’Amelio incursiona en el Country con Cheat Codes

Dixie ha hecho apariciones especiales en revista de renombre como Harper's Bazaar, PAPER, V Magazine y más. Y no podemos olvidar que asistió a la Met Gala 2021 con un alucinante vestido Valentino.

Pero antes de despedir otro año lleno de éxitos, la estrella de The D'Amelio Show dio un paso más allá y se atrevió a experimentar con el mundo Country de la mano de Cheat Code y Russell Dickerson, y juntos crearon el explosivo remix de "I Remember", que forma parte del próximo álbum Country del trío de productores One Night in Nashville – Presented by the Cheat Codes.