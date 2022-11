Ángela Aguilar es criticada por Pedrito Sola

Otras integrantes de Ventaneando salieron a defender a la hija de Pepe Aguilar, como la conductora Linet Puente, quien respondió: "No, no, no Peter, más bien en cualquier lugar te puede pasar algo y luego si hay papelitos y demás te resbalas", así como Paty Chapoy quien le recordó a Pedro Sola sus propios incidentes: "Tú te has caído varias veces, Pedro, y sin tacones y a punto de sentarte".

Ésta no es la primera vez que el periodista tiene comentarios de crítica contra los artistas, pues en emisiones previas también habría denotado el inglés de Tenoch Huerta: "Pronuncie bien, Wakanda Forever", le dijo.