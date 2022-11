Eva Mendes muestra el tatuaje que se hizo en honor a Ryan Gosling

"Siempre he tenido un límite claro cuando se trata de mi hombre y mis hijos", respondió Eva. "Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y como mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme su consentimiento".

Además, Eva dijo que a ella y a Ryan les gusta mantener su relación en privado.

"En lo que respecta a Ryan y a mí, simplemente nos funciona de esta manera, permanecer en privado", agregó. "Te envío mucho amor en este momento".