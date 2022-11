Cristiano Ronaldo recuerda la muerte de su bebé como su “peor momento”

"Es difícil", dijo, compartiendo cómo él y Georgina atravesaron "momentos difíciles porque no entendemos por qué nos pasó a nosotros".

Cristiano dijo que ese momento fue especialmente desafiante porque también había alegría en la hermana gemela sobreviviente de Ángel. "Nunca me sentí feliz y triste en el mismo momento", compartió. "Es difícil de explicar... no sabes si llorar o no sabes si sonreír".