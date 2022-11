¿Aleska Génesis considera que Gaby Espino es cómplice de Miguel Mawad?

"Yo he sido víctima de una abusador durante muchos años en donde yo me he quedado callada(...) yo estaba sola, con el autoestima en el suelo, yo incluso evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada", expresó.

Por su parte, asegura que Nicky le dio mucho apoyo y es incluso ahora un gran amigo, a quien le contó de los videos desde antes que salieran a la luz porque estaba siendo amenazada.