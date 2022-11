Yuri habla sobre la muerte de su ex cuñado Alejandro Iriarte

El programa "Ventaneando" publicó sobre la reacción de la estrella:

"Realmente sí me sorprendió muchísimo, Nano era un hombre muy especial, era muy amoroso y él siempre me tuvo un cariño muy especial y yo a él también. Realmente para mí fue un shock", expresó.

Asimismo contó lo especial que ha sido Maxine en su vida:

"Maxine ha sido como mi segunda mamá, entonces yo le tengo un cariño muy especial, y me imagino lo que ella debe de estar viviendo".

Y ahondó en las diversas versiones que han surgido en torno a la muerte del empresario:

"No sé el motivo. Se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que sí, que no, de eso no puedo yo decir nada porque no he hablado con ella (Maxine), no me ha contestado el teléfono".