Así es cómo Angel y Nick Carter honran la memoria de su hermano Aaron Carter después de su muerte

"Para los fanáticos que buscan rendir homenaje a la vida de Aaron Carter, se ha establecido una página de donaciones en lugar de flores que beneficiará a On Our Sleeves, The Movement for Children's Mental Health, una organización que Nick Carter ha apoyado durante mucho tiempo y para la que sirve como un Embajador", decía el comunicado. "On Our Sleeves tiene la misión de brindar a todas las comunidades de Estados Unidos acceso a recursos educativos gratuitos y basados ​​en evidencia necesarias para romper los estigmas sobre la salud mental infantil, así como para educar a las familias y los defensores".

El representante continuó, "Los obsequios financian contenido educativo, planes de lecciones para escuelas y actividades para escuelas y organizaciones. Al honrar a Aaron, ayudas a Nick, Angel y el compromiso de su familia de ayudar a los demás".