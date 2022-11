Chris Evans y Alba Baptista confirman su romance con esta foto

Si bien Evans y Baptista aún no han abordado públicamente su estatus, aparentemente han insinuado su relación en las redes sociales. De hecho, Evans mostró su apoyo a Baptista en Instagram esta semana mientras ella promocionaba su película Mrs. Harris Goes to Paris, comentando su publicación del 9 de noviembre con emojis de aplausos y caras derretidas.

Evans, quien recientemente fue coronado como el hombre más sexy de People, también aludió a un nuevo capítulo en su vida romántica durante el verano y le dijo a Shondaland, "Tal vez [estoy] concentrado en encontrar una pareja, ya sabes, alguien con quien quieras vivir".