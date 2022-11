Así es la vida de casados de Kourtney Kardashian y Travis Barker después de su boda de cuento de hadas

Scott fue invitado, pero decidió no ver a su ex casarse con otra persona, y Kourtney pensó que en realidad no querría asistir. "Dado que Kourtney y Travis han estado celebrando su amor durante meses, ha sido más fácil para él lidiar" con las nupcias reales, le dijo una fuente a E! News. "No es tan doloroso y lo está superando".

Cuando la pareja se comprometió el año pasado, Scott le dijo a Khloé Kardashian (como se ve en The Kardashians de Hulu), "Pensé que ya estarían casados [a estas alturas], por la forma en que ella hablaba. No era una locura. Gracias Dios, porque en otro momento de mi vida, si hubiera escuchado eso, la vida se me habría acabado".

Pero, dijo, "De alguna manera, de una manera egoísta, siento que me han quitado mucho. No pude hacer el trabajo de estar con ella, así que felicito a Travis. Él tiene mucho trabajo. Kourtney no es la más simple cuando se trata de todo".