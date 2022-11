Todas las pruebas de que Lasso es el Harry Styles latino

Al igual que el ex One Direction, Lasso se ha identificado como un poderoso aliado de la comunidad LGBT.

Durante una reciente entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, el también intérprete de Un Millón Como Tú habló sobre el hecho de que en su país aún no es legal el matrimonio igualitario: "La no inclusión es miedo... Me da miedo y la rechazo".

Continuó: El tema de Venezuela es mucho peor, va arraigado a muchas décadas de ubicar a los género de un lado y otro: Las mujeres son esto, los hombres son estos, los gays son estos..."