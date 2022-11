“Me lo tengo que llevar”: La madre de Chyno Miranda critica a clínica privada y defiende a Tía Panchita

La señora Alcira dice que las declaraciones negativas de Chyno fueron una respuesta a las estrictas normas del centro. "Le voy a decir sinceramente, lo que él me dijo es que esa clínica [Tía Panchita] tenía muchas normas, a ellos no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba", aseguró.

Pérez también señaló que, en su nuevo centro de cuidado, Miranda está "muy ansioso, un poco alterado, tomando mucho café y cigarro", y continuó, "puse una queja y le dan manzanilla, no se le está suministrando el tratamiento que se le estaba dando".

¿Qué sigue para Chyno según su progenitora?

"El día 9 de noviembre de este año, mi hijo me manifestó con ánimo que cuando terminara su tratamiento quería irse a su casa, igual que me lo manifestó ayer, día 11 [de noviembre]".