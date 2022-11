Dua Lipa no cantará en Qatar por sus omisiones a los derechos humanos

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Animaré a Inglaterra desde lejos. Estaré deseando visitar Qatar cuando hayan cumplido con todos los derechos humanos que prometieron cuando ganaron el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", enfatizó Dua Lipa.