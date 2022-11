La verdad sobre el fin del matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos

Julian Parker/UK Press via Getty Images

Pero a principios de los años 90, Charles y Camilla estaban completamente, aunque aparentemente en secreto, de vuelta. Y Diana no fue la única que asumió que habían tenido una aventura, según El Príncipe de Gales. Los amigos más cercanos de Charles lo sospechaban, al igual que "uno o dos miembros de su propia familia", escribió Dimbleby, quien advirtió al príncipe que "una relación ilícita sería perjudicial para su propia reputación y para la institución de la que era un elemento tan crucial".

Charles le dijo a Dimblebly en una entrevista televisiva de junio de 1994 que se casó con Diana con toda la intención de comprometerse con ella, y que no reanudó su romance con Camilla hasta que su matrimonio "se rompió irremediablemente. Ambos lo intentamos".

Camilla, dijo Charles, "ha sido una amiga durante mucho tiempo y seguirá siendo una amiga durante mucho tiempo"...

Diana le dijo a su confidente (y rumoreado ex amante) James Gilbey, según aparece en "Morton's Diana en Her True Story in Her Own Words": "Si dejo que me afecte, me molestaré más. Así que lo que hay que hacer es involucrarme en mi trabajo; andar de un lado a otro. Si me detengo a pensar, me vuelvo loca".