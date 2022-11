Danna Paola sufre aparatoso accidente en el inicio de su gira XT4S1S

La cantante agradeció a sus fans el estar ahí:

"Guadalajara voy a recordar esto toda mi vida, me acaban de dar el mejor opening night de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo, gracias", expresó mientras se tapaba la parte de la cara que tenía inflamada.

Posteriormente, tras ser atendida, la cantante continuó el concierto con una venda en la cabeza y les contó a sus fans lo sucedido: "Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro", aseguró la actriz de Élite a los presentes.

"Después de todo esto yo no pienso dejar el escenario hasta que se acabe", añadió.