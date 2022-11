Jorge Valdivia hace frente al escándalo sexual con la escort Natthy Chilena y ella responde

Sin embargo, este 10 de noviembre Valdivia decidió enfrentar las acusaciones, desmintiendo la versión de Natthy y asegurando que estaba considerando tomar acciones legales en su contra.

"No quisiera hacer este video, no quisiera tener que hacerlo, porque se trata de una mentira", dijo en un video. "Me afecta y tengo que desmentir, por su falsedad, por mí y mi familia".