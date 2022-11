¡Mariana Rodríguez y Samuel García mandaron construir una habitación de ensueño para su bebé!

Tal es la euforia por la nueva bebé que tendrá de nombre Mariel, que la pareja contrató un despacho especializado en diseño e interiorismo.

La pareja está encantada por la nueva integrante de la familia; hace sólo unos meses dieron la feliz noticia.

Mariana escribió en su Instagram sobre su bebé:

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperando este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. Te amamos -Mamá y Papá".