¿De verdad harán una serie de Harry Potter? ¡Aquí tenemos la respuesta!

Una transformación de tres horas

Aunque la nariz de Ralph Fiennes fue removida a través de CGI para su aterradora transformación en Lord Voldemort, el actor explicó que el resto del look tardó un poco en suceder. "Me llevó unas tres horas maquillarme", recordó, "la pintura de las manos, las uñas, los dientes. E incluso con la nariz, me sentí fuerte".

El coprotagonista Jason Isaacs expresó que estaba "aterrorizado" de Ralph cuando las cámaras estaban rodando.