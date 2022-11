Steve Harvey revela un inesperado secreto sobre su error con Miss Colombia en el Miss Universo 2015

"Puedo decirlo ahora porque las acciones han examinado. Después del percance, dije que no quería hacerlo más, porque me sacaron de la calle y me dejaron ahí afuera para secarme. Nadie se ofreció como voluntario para decir que fue mi culpa.Teleprompter no dio un paso adelante. El maldito director no se presentó. Así que dije que no lo haré. Entonces dijeron: 'Bueno, supongamos que le pagamos el doble'. Dije: 'Todavía no lo haré'. Dijeron: 'Supongamos que le pagamos el triple'. Dije: 'Todavía no lo haré'... Dijeron: 'Sr. Harvey, te pagaremos millones para que vuelvas y hagas eso'. Dije: ‘Todavía no lo haré'. Dijeron: ‘¿Qué quieres?' Dije: ‘Propiedad'".

De esa manera, según el portal afrotech.com, Steve pasó a tener acciones del recién vendido certamen