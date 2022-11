Lizzo recibirá el Premio People’s Champion en los People’s Choice Awards 2022

La cinco veces nominada a los PCAs, nominada este año para The Female Artist of 2022, The Song of 2022 for "About Damn Time", The Album of 2022 for Special y The Social Celebrity of 2022, sigue los pasos de los ganadores anteriores Dwayne " The Rock" Johnson, Tyler Perry, P!nk y Bryan Stevenson.

"Lizzo no solo es una artista increíblemente talentosa y una artista innovadora, también es un modelo a seguir y una inspiración para los fans de todo el mundo", dijo Cassandra Tryon, vicepresidenta senior de Entertainment Live Events, NBCUniversal Television and Streaming, el 11 de noviembre. "Lidera con amabilidad, defiende de la inclusión y defiende el aumento de la diversidad y la equidad en la industria y más allá. Su compromiso de romper barreras y empoderar a otros para que usen sus propias voces para generar cambios la convierte en una verdadera campeona de la gente".