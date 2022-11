Hilary Duff critica al “repugnante” editor que quiere publicar las memorias inconclusas de Aaron Carter

Ella continuó, "Reducir la historia de vida de Aaron a lo que parece ser un cebo de clics no verificado con fines de lucro es repugnante. De ninguna manera apruebo arrojar alguna luz sobre lo que obviamente es un robo de dinero desinformado y despiadado".

El libro revelador, titulado Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, fue escrito por Andy Symonds después de pasar tres años entrevistando a Aaron, quien murió a los 34 años el 5 de noviembre. Ahora, está programado para ser lanzado el 15 de noviembre.