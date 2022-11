¿Se viene colaboración entre Karol G y Britney Spears?

"Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina".

Poco después, Spears hizo lo mismo con una imagen en Instagram.

Se desataron comentarios: "¿acaso es una pista de que se viene colaboración con la princesa del pop? Elijo creer que sí", escribió @provenzavt. "No crees esas esperanzas por favor", "Me alegra que sigas a Britney. Deberían hacer algo juntas, ¿Tal vez un poco de Pop esta vez", escribieron otros.