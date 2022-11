Mira cómo Kim Kardashian logró meter su trasero en el vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala

Chris Appleton estaba decidido a que Kim Kardashian se pusiera su vestido de la Met, sin importar los obstáculos.

Antes de la Met Gala de 2022, no estaba garantizado que la fundadora de SKIMS usara el icónico vestido de Marilyn Monroe, que Marilyn usó para cantar "Feliz cumpleaños" al expresidente John F. Kennedy en 1962. Como se narra en la segunda temporada de The Kardashians, Kim decidió perder peso para poder usar el vestido, pero cuando llegó el momento de probárselo en Ripley's Believe It or Not, la compañía propietaria del vestido, el look casi no encajaba. Es decir, hasta que Chris, el estilista de Kim, intervino.