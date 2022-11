¿Selena Gomez se negó a hacer Camp Rock para ayudar a Demi Lovato con su carrera?

Aunque Demi y Selena eran amigas de la infancia, se han distanciado a lo largo de los años, y Demi reveló que ya no hablaba con la cantante de "My Mind and Me".

"Cuando creces con alguien, siempre vas a tener amor por ellos", le dijo a Harper's Bazaar. "Pero no soy amiga de ella".

E! News contactó a los representantes de Demi y Selena.