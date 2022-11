Entra a la lujosa mansión donde Shakira vivirá con sus hijos en Miami

"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo".

En su conversación el citado diario, Tamborero describió el acuerdo como "no el óptimo pero sí asumible", y destacó que la ganadora del Grammy no ganó: "Se ha hecho un sacrificio muy importante: Gerard finalmente ha accedido a que sus hijos vivan en EE. UU. por su bienestar, razón primordial y que siempre estuvo en primer lugar. Una decisión judicial solo habría traído dolor. En realidad, aquí no ha ganado nadie salvo los niños".