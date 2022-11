Camila Valero habla por primera vez de la relación de su madre con Humberto Zurita

Ya sabíamos que tanto Sebastian como Emiliano Zurita habían encaminado a su papá a volver a abrir el corazón:

"Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije, ‘Oye, voy a llevar a Stephanie. [Me dijo:] ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?...pues tráetela", contó el actor a Sale el sol.