Qué opinan el rey Carlos, el príncipe Harry y el resto de la familia real sobre The Crown

Príncipe Felipe

¿Felipe por otro lado? Smith también reveló que escuchó que el Duque de Edimburgo, quien falleció en abril de 2021, no tenía interés en el drama aclamado por la crítica. "Un amigo mío se sentó a su lado en una cena una vez", compartió Smith con Today, "y mi amigo no pudo resistirse al final de la comida, dijo, 'Philip, tengo que preguntarte, ¿has visto The Crown?' Y aparentemente se volvió hacia él y le dijo, 'No seas ridículo'".