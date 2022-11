Niurka finalmente agradece a Cynthia Klitbo

La vedette reconoció la sororidad de Cynthia Klitbo cuando ésta le advirtió sobre su ex, Juan Vidal y aunque la había llamado "ardida", aseguró que fue un error.

Y es que a pesar de que las estrellas mantuvieron una disputa pública, Niurka considera que todo habría sido más sencillo si ella la hubiera abordado de manera privada:

"El punto en realidad importante es que si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío", afirmó.