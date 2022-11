Louis Tomlinson admite que le molestaba el éxito de Harry Styles

A medida que cambia la noche, también cambia la opinión de Louis Tomlinson sobre Harry Styles.

El exintegrante de One Direction, de 30 años, reveló cómo se sentía realmente acerca del éxito del actor de Don't Worry Darling después de que la banda se separó en 2016.

"Mentiría si dijera que no me molestó al principio", le dijo recientemente a The Telegraph. "Solo porque no sabía dónde ubicarme, y realmente mi único punto de referencia eran otros miembros de la banda. Pero no me sorprende que Harry sea el más exitoso comercialmente porque realmente encaja en el molde de una estrella moderna".