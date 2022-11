Alejandra Guzmán se sincero sobre los obscuros momentos que ha pasado en días recientes...

Respecto a sus problemas personales y su caída, expresó:

"Se me salió algo que sí es mío, sí es mío, pero tengo buena mecánica, aguanto vara(...) Todo puede pasar, la emoción a veces me gana, muy de vez en cuando, pero solo se me zafó (la cadera), la volvieron a meter y ya. No hay problema, no pasó nada", agregó.

De igual forma aprovechó el momento para agradecer a sus fans: "Qué bonitos son los gritos y hacer lo que a uno se le pega la gana, por eso hago lo que hago, yo creo que le atiné".