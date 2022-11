Jennifer Aniston estalla ante la teoría de que Brad Pitt la dejó porque ella “no le daba un hijo"

Si bien Aniston no lo menciona por su nombre, apuntó a los rumores que siguieron ante su divorcio de Brad Pitt en 2005, incluida la "narrativa de que yo era simplemente egoísta" y "simplemente me importaba mi carrera".

"Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", dijo Aniston, quien se separó del actor Justin Theroux en 2018. "Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque yo no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento".