¡Shakira regresa a la actuación!

Aunque a Shakira la hemos visto interpretando un montón de personajes a través de su videoclips, también hay una lista de ficciones de la pantalla grande que pudieron haberla tenido. No todos saben que la colombiana protagonizó una telenovela en 1994: El Oasis, pero su carrera musical parece haber casi sepultado la actoral.



Y hasta podríamos decir que Shak es ganadora de un Oscar...

En 2016 participó en la cinta animada de Disney Zootopia, no solo a cargo del tema principal: Try Everything, sino como uno de los personajes. La gacela Gazelle fue hecha casi a su imagen y semejanza. Una estrella pop con espíritu altruista y explosivas caderas. La cinta ganó el premio de la Academia como la Mejor película de animación.