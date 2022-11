Millie Bobby Brown quiere interpretar a Britney Spears en una película sobre su vida

Antes del estreno de la película de Netflix, Millie se sinceró sobre su relación laboral con el actor de El Hombre de Acero que interpreta a su hermano Sherlock Holmes en la película, y señaló cuán diferente es de sus compañeros en Stranger Things.

"Con Henry, se siente como una verdadera relación de adultos. Realmente saludable", le dijo Millie a Deadline el 2 de noviembre. "Una en la que tenemos términos y condiciones. Conozco a Henry. Él tiene términos y condiciones conmigo".

Ella explicó que no tiene permitido preguntar sobre su vida personal y agregó, "Es como, 'Millie, cállate. No'". Y yo soy como 'Entendido'. Mientras que con los niños de Stranger Things, es diferente. No hay límites porque es como si todos fuéramos hermanos. Pero con Henry, él es muy estricto conmigo, lo cual aprecio".