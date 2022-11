Drake y 21 Savage son demandados por 4 millones de dólares por usar portadas falsas de Vogue

"Todo esto es falso. Y nada de eso ha sido autorizado por Condé Nast", escribió el editor. "La revista Vogue y su editora en jefe, Anna Wintour, no han tenido ninguna participación en Her Loss ni en su promoción, y no la han respaldado de ninguna manera".

Y la demanda alega que a Drake y 21 Savage se les pidió que "cesasen sus actividades infractoras y tomaran las medidas correctivas apropiadas para reducir la confusión pública", pero no lo hicieron.

El representante de Drake no hizo ningún comentario cuando fue contactado por E! News. E! News se comunicó con el representante de 21 Savage, pero no recibió respuesta.