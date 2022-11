Jennifer Aniston se sincera sobre su "desafiante" proceso de intentar quedar embarazada

"Simplemente me importaba mi carrera", agregó. "Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo". Al recordar la charla sobre su divorcio, compartió, "Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este punto".

Como señaló Jennifer, quien también estuvo casada anteriormente con el actor Justin Theroux, tomó la decisión de hablar abiertamente sobre su viaje durante un momento transparente en su vida.