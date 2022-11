Abogado de Piqué revela lo que tuvo que conceder Shakira en el acuerdo sobre sus hijos

Ramón Tamborero, director del despacho que ha llevado los intereses de Piqué, señaló que al diario La Vanguardia que "no el óptimo pero sí asumible", y destaca que la ganadora del Grammy no ganó: "Se ha hecho un sacrificio muy importante: Gerard finalmente ha accedido a que sus hijos vivan en EE. UU. por su bienestar, razón primordial y que siempre estuvo en primer lugar. Una decisión judicial solo habría traído dolor. En realidad, aquí no ha ganado nadie salvo los niños".

Tamborero dice: "Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como sabéis, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar".

Destacan que el extenso documento de 20 páginas será firmado por el juez para tener validez en Estados Unidos.