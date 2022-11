Filtran supuestos mensajes privados de Pailita con una scort

Según algunos sitios locales, una scort habría revelado un aparente intercambio entre ella y el músico.

En la conversación, Pailita, cuyo nombre real es Carlos Raín Pailacheo, dice, "Necesito una niñera que me cuide".

Y la mujer le responde, "Yo lo hago súper bien. No se me pierda, cariño… Ahí me habla cuando quiera".

A lo que él pareció responder, "En Rancagua pues. Quizás ande con un amigo".

"Los atiendo a todos igual de bien", dice la mujer. Y Pailita responde. "Puedo ir con uno?"