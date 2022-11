Jennifer Lopez responde a quienes la critican por tomar el apellido de Ben Affleck

"¿Qué? ¿En serio?", le dijo a Vogue para su edición de diciembre, que se lanzó el 8 de noviembre. "La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Yo estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema".

Pero, ¿alguna vez querría que el ganador del Oscar, de 50 años, adoptara el nombre de Lopez? "¡No! No es tradicional", respondió entre risas. "No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a qué me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona".